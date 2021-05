Buffon: “Läuft darauf hinaus, dass ich Italien verlasse”

Goalie-Legende Gianluigi Buffon wird Juventus Turin per 30. Juni verlassen. Wohin, das ist noch offen. Der 43-Jährige äussert sich nun.

Für Gianluigi Buffon ist als Spieler zum zweiten und letzten Mal bei Juventus Turin Schluss. Dies teilte der Weltmeister von 2006 bereits öffentlich mit, ohne zu erwähnen, wohin es ihn verschlagen wird. Im Interview mit der “GQ” sprach der Routinier nun jedoch über seine Zukunft und verriet: “Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wo ich sein werde, auch wenn alles darauf hinausläuft, dass ich Italien verlasse, denn am Ende war die Erfahrung in Paris wunderbar für mich, sie hat mich sowohl fußballerisch als auch menschlich bereichert, ich habe mich als besserer Mensch gefühlt.”

Buffon setzte fort: “Wenn ich mich als Mensch weiterentwickeln will, muss ich versuchen, eine andere Art von Erfahrung zu machen, die nicht in Italien ist, denn allein die Idee, eine andere Sprache zu lernen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Schwierigkeiten jeglicher Art zu überwinden, sind alles Schritte, die einem viel Vertrauen geben. Und ich habe das Gefühl, dass es mir gut geht, wenn ich verstehe, dass ich etwas tue, um mich als Person zu verbessern und nicht nur als Fussballer.” Ausschliessen könne der Keeper allerdings eines: “Ich habe meinem Berater gesagt, dass er sich Nordeuropa nicht anschauen soll, weil es nicht zu mir passt. Das ist etwas, das ich a priori ausschliesse.”

