Der Comeback-Plan von Paul Pogba steht

Den Sprung ins französische Nationalteam hat Paul Pogba wegen seiner Knieverletzung, die letztlich eine Operation bedurfte, nicht geschafft. Im Verein wird er aber bald sein Comeback geben.

Wie italienische Medien berichten, deutet alles darauf hin, dass der Mittelfeldspieler beim nächsten Spieltag der Serie A am 4. Januar des kommenden Jahres wieder dabei ist. Pogba trainiert schon seit einigen Wochen wieder. Für die WM-Endrunde war er aufgrund der fehlenden Spielpraxis nicht fit, in Turin feilt der 29-Jährige nun aber weiter an seiner Form und hat bislang keinen Rückschlag erlitten.

Juve ist aber weiterhin etwas sauer auf ihn, da er sich nach seiner Meniskusverletzung zunächst gegen eine Operation entschied. Etwas, das dann Anfang September doch noch notwendig wurde und seinen Genesungsprozess verlängerte.

psc 22 November, 2022 13:50