Cristiano Ronaldos Mutter erlitt einen Schlaganfall

Cristiano Ronaldo ist in Sorge um seine Mutter Dolores Aveiro.

Der Juve-Superstar ist portugiesischen Medienberichten zufolge kurzfristig in seine Heimat nach Madeira gereist, um seine Mutter zu besuchen. Diese soll am Dienstagmorgen um 5 Uhr einen Schlaganfall erlitten haben. Die 65-Jährige befindet sich demnach zur Behandlung im Hospital Doctor Nelio de Mendonca in Funchal. Ihr Zustand soll stabil sein, Aveiro sei bei Bewusstsein. Ob und wann Cristiano Ronaldo nach Italien zurückreist und ob er im Rückspiel des Coppa Italia-Halbfinals gegen Milan am Mittwochabend dabei ist, ist noch unklar.

psc 3 März, 2020 15:31