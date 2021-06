Ronaldo vermeidet vor EM-Start ein Juve-Bekenntnis

Cristiano Ronaldo startet mit Portugal am Dienstagabend in die EM. Vor Turnierstart spricht er über seine persönliche Situation und die sportliche Zukunft – und vermeidet dabei ein Bekenntnis zu Juventus.

Die anhaltenden Gerüchte will CR7 nicht kommentieren. Er sagt aber auch nicht explizit, dass er seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag in Turin auf alle Fälle erfüllen wird. Die Wechselspekulationen um seine Person tangieren ihn nach eigener Aussage nicht. “Ich spiele seit Jahren auf höchstem Niveau, das beeinflusst mich nicht”, sagt Ronaldo. Längst habe er sich an den Trubel und die Berichte über seine Person gewöhnt: “Vielleicht hätte ich im Alter von 18 oder 19 Jahren schlaflose Nächte. Aber ich bin 36. Was auch immer kommt, es wird die beste Lösung sein. Ob das nun ein Verbleib bei Juve oder ein Transfer ist.”

Angeblich bekunden PSG und unter Umständen auch sein Ex-Klub Manchester United Interesse an einem Ronaldo-Transfer. Eine Entscheidung wird in jedem Fall erst nach der Europameisterschaft fallen.

psc 15 Juni, 2021 11:04