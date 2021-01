Cristiano Ronaldo hat gegen Covid-19-Regeln verstossen

Cristiano Ronaldo hat offenbar gegen Corona-Regeln verstossen. Der 35-Jährige soll gemeinsam mit seiner Freundin Georgina Rodriguez an deren 27. Geburtstag in ein eigentlich geschlossenes Hotel abgestiegen sein.

Ronaldo stand in dieser Woche für das Pokalspiel gegen SPAL nicht im Kader. Stattdessen verbrachte er mit Georgina Rodriguez zwei Tage im Schnee. Medienberichten zufolge haben die beiden unter anderem die Grenzen vom Piemont zum Aostatal überquert, was aufgrund der aktuellen Schutzordnung in der Region nicht erlaubt ist. Ausserdem haben sie den Geburtstag von Rodriguez in einem eigentlich geschlossenen Hotel gefeiert.

Auch eine Fahrt mit einem Schneemobil war Teil des Trips. In den sozialen Medien tauchte zwischenzeitlich ein kurzes Video auf, das aber gleich wieder gelöscht wurde. Eine Busse gab es für das Duo (bisher) nicht.

psc 28 Januar, 2021 11:01