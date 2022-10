Didier Deschamps rechnet an der WM fest mit Paul Pogba

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps rechnet fest damit an der WM in Katar auf Paul Pogba zählen zu können.

Wegen einer Knieverletzung verpasste der Juve-Legionär den Start in die neue Saison und musste sich später sogar operieren lassen. Dennoch ist der 29-Jährige weiterhin im Fahrplan für Einsätze an der WM ab Mitte November. «Pogba geht es gut, er absolviert sein Programm. Das Wichtigste ist, dass er voll gesund ist. Das Sportliche werden wir danach sehen», sagt Deschamps an einem Medientermin am Dienstag.

Der Mittelfeldspieler hofft vor der WM-Pause für Juventus noch Einsätze bestreiten zu können. Im Lauftraining ist er bereits wieder. Auch Sprints und Teile des Mannschaftstrainings kann er schon wieder bestreiten.

È solo il primo giorno 🐙🏃 pic.twitter.com/ikXmsfLWc3 — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2022

psc 18 Oktober, 2022 19:20