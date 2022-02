Douglas Costa steht vor Unterschrift in der MLS

Der brasilianische Flügelstürmer Douglas Costa könnte in der neuen Saison in der Major League Soccer auflaufen.

Medienberichten zufolge steht der 31-jährige Angreifer vor der Unterschrift bei Los Angeles Galaxy. Zurzeit ist Douglas Costa von Juventus in seine Heimat an Grêmio Porto Alegre ausgeliehen. Wegen des Abstiegs aus der brasilianischen Serie A steht er in seiner Heimat aber vor einer Vertragsauflösung. Die Zukunft des Südamerikaners scheint nun in der MLS zu liegen. Eine Rückkehr zu Juventus, wo er bis 2023 unter Vertrag steht, ist ausgeschlossen.

psc 1 Februar, 2022 10:18