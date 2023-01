Drakonische Strafe für Juve: 15 Punkte Abzug in der Serie A

Juventus wird in der Serie A drakonisch bestraft. Die Turiner erhalten einen Abzug von 15 Punkten. Damit rücken die internationalen Plätze in weite Ferne.

Vom italienischen Verbandssportgericht wird Juventus aufgrund von Bilanzbetrugs bei Spielertransfers mit einem Abzug von 15 Punkten in der Serie A sanktioniert. Zunächst war der italienische Rekordmeister zusammen mit zehn anderen Vereinen in diesem Fall freigesprochen worden, doch die Staatsanwaltschaft hat in der Berufung nun Erfolg.

Die Turiner haben in den Finanzberichten viel höhere Kapitalgewinne und Leistungsansprüche für Spieler verbucht, als nach geltenden Berechnungsregeln zulässig war. Obendrein gibt es personelle Strafen. Mehrere ehemalige Führungskräfte sind suspendiert worden, darunter auch der ehemalige Präsident Andrea Agnelli, der eine Sperre von zwei Jahren erhielt. In der Tabelle der Serie A rutscht Juve nun vom dritten auf den zehnten Platz ab.

adk 21 Januar, 2023 10:39