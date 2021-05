“Ende, das ich nicht erwartet habe”: Pirlo spricht über Juve-Aus

Juventus Turin gibt nur ein Jahr nach seiner Anstellung das Aus von Andrea Pirlo als Cheftrainer bekannt. Der scheidende Übungsleiter äussert sich emotional zu Wort.

Die Champions-League-Qualifikation hat er am letzten Spieltag klargemacht, den italienischen Supercup ebenso wie den Pokal hat er auch gewonnen. Doch weil Andrea Pirlo nicht völlig überzeugt hat und vor allem die Meisterschaft an Inter gingen liess, ist für ihn nach nur einer Spielzeit bei Juventus Turin Schluss.

Via Instagram schrieb der 42-Jährige zu seinem Abgang: “Meine erste Saison als Trainer ist zu Ende gegangen. Es war ein intensives Jahr, kompliziert, aber auf jeden Fall wunderbar. Als ich von Juventus gerufen wurde, habe ich nie über das Risiko nachgedacht, das ich einging, obwohl es ziemlich offensichtlich war. Mein Respekt vor den Farben dieses Trikots und mein Wunsch, mich auf höchstem Niveau für das Projekt einzusetzen, um das ich gebeten wurde, überwogen.”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Und weiter: “Wenn ich zurückgehen müsste, würde ich genau die gleiche Wahl wieder treffen, obwohl ich mir aller Hindernisse bewusst bin, die mit einer so schwierigen Zeit für alle verbunden waren, die mich daran hinderten, meine Absichten und meinen Spielstil bestmöglich zu planen, in der ich aber dennoch die Ziele erreichte, die von mir verlangt wurden. Dieses Abenteuer hat mir, trotz eines Endes, das ich nicht erwartet habe, noch deutlicher gemacht, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, die hoffentlich genauso vollständig und voller Zufriedenheit sein wird, wie die, die ich als Spieler erlebt habe. Es ist an der Zeit, wieder ins Spiel zu kommen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich möchte mich aber bei der Juventus-Familie und allen, die in dieser Saison für mich da waren, bedanken.”

adk 28 Mai, 2021 12:53