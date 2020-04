Bernardeschi-Berater bestätigt Gespräche mit Barça, aber…

Der Berater von Juve-Profi Federico Bernardeschi hat einen Austausch mit dem FC Barcelona bestätigt.

Giuseppe Bozzo bestätigt bei “calciomercato.com”, dass er zumindest im Kontakt mit den Katalanen stand: “”Wir haben mit Barcelona gesprochen, aber das war nicht mehr als ein Austausch von Ideen”, so der Agent. Gleichzeitig dementiert er aber Meldungen, wonach Bernardeschi vor einem Wechsel ins Camp Nou stehen könnte: “Berichte, dass er Juve eventuell verlässt, langweilen Federico. Er hat nicht die Absicht, Juventus zu verlassen.”

Vertraglich ist der Spielmacher bis 2022 an den Serie A-Meister gebunden. In dieser Saison bestritt der 26-Jährige bislang 24 Pflichtspiele. In der Rückrunde war er unter Maurizio Sarri allerdings nicht mehr gesetzt, was Wechselspekulationen zwischenzeitlich anheizte.

psc 28 April, 2020 11:31