Die Fiorentina leiht Juve-Profi Arthur aus

Die AC Fiorentina steht vor dem Abschluss eines Leihgeschäfts von Juve-Profi Arthur Melo.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler lief in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Liverpool auf, kam dort aber kaum zum Zug. Nun wird der Brasilianer laut Transferexperte Fabrizio Romano in die Toskana wechseln. Juventus soll für die Dauer der Leihe einen Teil des Gehalts übernehmen. Eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro soll ebenfalls enthalten sein.

Arthur hat sich von gravierenden Verletzungsproblemen erholt und will nun wieder durchstarten.

psc 17 Juli, 2023 15:31