Fix: Juve schnappt sich Talent Ntenda

Jean-Claude Ntenda hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Der französische U18-Nationalspieler schliesst sich mit sofortiger Wirkung Juventus Turin an.

Juventus Turin und Jean-Claude Ntenda haben sich auf eine Kooperation geeinigt. Der Transfer wird auf der offiziellen Webpräsenz der Serie A bekanntgegeben. Ntenda kommt vom FC Nantes und ist im Piemont vorerst für die U19-Mannschaft vorgesehen.

Der 17 Jahre alte Franzose gilt in seiner Heimat als Versprechen in die Zukunft. In Nantes absolvierte Ntenda, der vorwiegend auf der Position des Linksverteidigers eingesetzt werden kann, noch kein Spiel für die Profis.

aoe 18 Januar, 2020 16:37