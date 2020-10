Forfait-Niederlage und Punktabzug gegen Napoli

Die Partie zwischen Juventus und Napoli, die am 4. Oktober nicht stattfinden konnte, wird mit einem 3:0-Sieg zu Gunsten der Turiner gewertet.

Dies hat die Disziplinarkommission des Verbands entschieden. Napoli wird zudem in der Tabelle ein Punkt abgezogen. Der Verein habe sich nicht an das Covid-19-Protokoll gehalten, heisst es in der Begründung.

Napoli wurde von den lokalen Gesundheitsbehörden am 4. Oktober die Reise zum Auswärtsspiel nach Turin verweigert, nachdem zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Aus Sicher der Disziplinarkommission gab es dennoch nicht genügend Gründe, dass die Mannschaft nicht zum Spiel angetreten war. Der Ligaverband hatte die Partie trotz der Vorkommnisse in Neapel nicht abgesagt.

