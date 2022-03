Das frühe Champions League-Aus schmerzt Juve finanziell enorm

Das Aus im Achtelfinale der Champions League ist für Juve nicht nur sportlich enttäuschend, sondern verschärft auch die finanzielle Krise der Turiner.

Die “Gazzetta dello Sport” rechnet damit, dass Juve in der Saison 2021/22 erneut einen Verlust im Bereich von 200 Mio. Euro schreiben wird. In der letzten Saison waren es beinahe 210 Millionen. Ein Weiterkommen in der Königsklasse gegen Villarreal hätte dem Serie A-Klub mindestens Einnahmen in Höhe von 15 Mio. Euro beschert. Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs hätte noch Geld mehr dazukommen können.

Das Ausscheiden aus der Champions League hat den Aktienkurs von Juve im Laufe des Donnerstags um fast 8 Prozent gedrückt. Im vergangenen Dezember im Dezember meldete der Serie A-Klub eine Kapitalaufstockung in Höhe von 400 Mio. Euro.

psc 17 März, 2022 17:32