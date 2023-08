Für Union zu teuer: Bonucci neigt zu Lazio-Wechsel

Leonardo Bonucci steht bei Juventus vor dem Abgang. Anstelle eines Wechsels zu Union Berlin könnte der Verteidiger bei Lazio Rom landen.

In den vergangenen Tagen wurde über einen überraschenden Transfer von Leonardo Bonucci von Juventus zu Union Berlin spekuliert. Allerdings wirkt ein Wechsel des 36-Jährigen zum Bundesligisten eher unwahrscheinlich. Denn laut Informationen von "fussballtransfers.com" liegen der italienische Nationalmannschaftskapitän und die Berliner bei den Gehaltsvorstellungen noch weit auseinander.

Bonucci, der auch die Option eines Wechsels nach Saudi-Arabien besitzen würde, scheint es eher zu einem Serie-A-Konkurrenten zu ziehen. Lazio Rom soll im Poker um den Abwehrroutinier die Nase vorn haben. So könnte Bonucci nicht nur in Italien bleiben, sondern auch mit seinem Ex-Juve-Coach Maurizio Sarri zusammenarbeiten und in der Champions League spielen.

adk 18 August, 2023 12:12