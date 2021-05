Bereits im Sommer 2018 verabschiedete sich der inzwischen 43-jährige Goalie erstmals aus Turin. Nach einem Jahr bei PSG kehrte er aber noch einmal für zwei Jahre zurück. Im Sommer ist nun endgültig Schluss. “Meine Zukunft ist klar und umgrenzt, in diesem Jahr endete diese wunderschöne und lange Erfahrung mit Juventus”, sagt Buffon im Gespräch mit “beIn Sports”.

Der Torhüter wird seine Aktivkarriere noch fortsetzen. Wo verrät er bislang noch nicht.

Buffon to Bein Sports: "My future is clear and outlined, this year this beautiful and very long experience with Juventus will end.” 😢 [@romeoagresti]— JuveFC (@juvefcdotcom) May 11, 2021