Harte Strafe: UEFA sperrt Juve vom Europacup aus

Die UEFA sperrt Juventus in dieser Saison von der Teilnahme an der Conference League aus.

Grund dafür ist das anhaltende Verfahren wegen Bilanzfälschung. Die Turiner müssen ausserdem eine saftige Busse in Höhe von 20 Mio. Euro zahlen. Diese Strafe wird zur Hälfte zur Bewährung ausgesetzt. Sie wird fällig, falls die Juve-Bilanzen in den kommenden Perioden 2023, 2024 und 2025 weitere Unregelmässigkeiten enthalten sollten.

Dem Vernehmen nach akzeptiert Juve die Strafe und wählt nicht den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Die Teilnahme an der Conference League ist für den Klub, der sich regelmässige Teilnahmen an der Champions League gewohnt ist, nicht sonderlich attraktiv.

Durch den Ausschluss der Alten Dame rückt wohl Vorjahresfinalist AC Fiorentina nach, der in der Serie A in der vergangenen Saison den achten Tabellenplatz belegt hatte.

psc 28 Juli, 2023 20:12