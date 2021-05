Juve: Pirlo-Entscheidung fällt am Montag – 4 potentielle Nachfolger

Juventus kürte sich am Mittwochabend dank eines 2:1-Siegs gegen Atalanta zum Sieger der Coppa Italia. Titellos bleibt Andrea Pirlo in seiner ersten Saison als Juve-Trainer somit nicht. Dennoch ist sein Verbleib nicht gesichert.

Für sich hat der 42-Jährige entschieden, dass er an Bord bleibt. Einen freiwilligen Abgang wird Pirlo in diesem Sommer nicht hinlegen. Allerdings entscheidet die Klubführung erst nach Abschluss dieser Saison, ob der Weg mit dem amtierenden Trainer weitergeht oder man diesen bereits nach einem Jahr im Amt wieder vor die Türe setzt. Laut “tuttosport” trifft sich der Vorstand am kommenden Montag und zieht dann Bilanz.

Bis dahin ist auch klar, ob die Turiner in der kommenden Saison in der Champions League spielen dürfen oder nicht. Juve muss das letzte Ligaspiel der Saison am Sonntag in Bologna gewinnen und ist gleichzeitig auf Schützenhilfe von Atalanta oder Hellas Verona angewiesen, da sowohl Milan wie auch Napoli einen Punkt vor den Turinern liegen.

Sollte man sich letztlich für die Trennung von Pirlo entscheiden, gäbe es bereits vier namhafte Nachfolgekandidaten: Gennaro Gattuso, Zinedine Zidane, Max Allegri und Simone Inzaghi werden derzeit gehandelt.

