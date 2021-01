Juve-Angebot für Dybala – Argentinier könnte dennoch wechseln

Juventus Turin will den 2022 auslaufenden Vertrag mit Offensivstar Paulo Dybala verlassen. Der Argentinier könnte jedoch anders planen.

Wie die italienische Sportzeitung “Tuttosport” berichtet, wird Juventus Turin in Kürze Paulo Dybala ein neues Vertragsangebot zur Verlängerung unterbreiten. Der 27-Jährige erhielt wohl schon im vergangenen Sommer eine Offerte seines Klubs mit einem Salär von 10 Millionen Euro pro Jahr, die der Linksfuss ausgeschlagen haben soll. Nun seien die Turiner offenbar bereit, zwei Millionen Euro an Boni draufzuschlagen.

Dybala würde damit in der internen Gehaltsliste mit Abwehrspieler Matthijs de Ligt gleichziehen – Sturmkollege Cristiano Ronaldo ist unangefochtener Spitzenverdiener bei der Alten Dame. Laut dem Bericht würde der Argentinier Juve aber verlassen, sofern er bis Saisonende nicht auf das Vertragsangebot eingeht. In der laufenden Saison kam er in 13 Saisonspielen erst 663 Spielminuten zum Einsatz.

adk 3 Januar, 2021 11:41