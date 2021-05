Juve bestätigt Trennung von Pirlo – Allegri wohl Nachfolger

Juventus Turin hat die Trennung von Cheftrainer Andrea Pirlo offiziell gemacht. Wer Nachfolger wird, liessen die Italiener noch offen. Es dürfte aber Massimiliano Allegri werden.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen stark angebahnt, nun bestätigt es Juventus Turin: Andrea Pirlo wird zur neuen Saison nicht mehr das Cheftrainer-Amt des Klubs bekleiden.

Der Weltmeister von 2006 wurde zum Beginn der abgelaufenen Spielzeit überraschend zum neuen Coach der ‘Bianconeri’ ernannt, hatte in seiner Funktion aber wieder mit Kritik zu kämpfen. Neben dem Gewinn des Supercups holte er auch den nationalen Pokal. Die Teilnahme an der Champions League sicherten sich Juve und Pirlo erst am letzten Spieltag.

Pirlo beerben dürfte indes Massimiliano Allegri. Letzterer verliess die ‘Alte Dame’ 2019 und ist seither ohne Trainerjob. Mit einer baldigen Verkündung ist zu rechnen.

adk 28 Mai, 2021 11:43