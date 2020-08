Juve-Coach Pirlo bestätigt Trennung von Gonzalo Higuain

Der neue Juve-Trainer Andrea Pirlo hat eine wegweisende Entscheidung getroffen: Der langjährige Torjäger Gonzalo Higuain wird aussortiert.

Dies verrät der neue Trainer der Turiner auf einer Pressekonferenz am Dienstag. “Ich habe mit Gonzalo Higuain gesprochen. Er ist ein Weltklassespieler, aber wir haben entschieden, dass es Zeit ist, unterschiedliche Wege einzuschlagen. Alles hat ein Ende. Wir haben uns in die Augen geschaut und vereinbart, dass wir diese Entscheidung treffen”, so Pirlo.

Der 32-jährige Argentinier ist noch für eine weitere Saison an Juve gebunden. Ein Abnehmer wird gesucht. Sollte sich auf Anhieb keiner finden, wird der Vertrag wohl aufgelöst.

Auch zu Sami Khedira äussert sich Pirlo. Mit dem Deutschen steht allerdings noch ein Gespräch aus, da dieser noch verletzt ist.”

Klar ist, dass Paulo Dybala bleiben soll. Er sei “ein wichtiger Spieler” und werde Teil des Projekts sein.

psc 25 August, 2020 15:39