Juve-Fans bedauern den Dybala-Abgang jetzt schon

Paulo Dybala wird Juventus im Sommer nach insgesamt sieben Jahren verlassen. Der 28-Jährige erhält keinen neuen Vertrag mehr. Ein Umstand, den die Juve-Fans jetzt schon traurig stimmt.

Grund dafür ist auch ein starker Auftritt am Mittwochabend: Da kam Dybala in der 66. Minute ins Spiel und konnte auch durch das Zusammenspiel mit dem neuen Torgaranten Dusan Vlahovic brillieren. Nach dem Schlusspfiff feierten die beiden Hand in Hand mit den Juve-Fans. Die Turiner zogen durch ein 2:0-Sieg gegen Fiorentina ins Finale der Coppa del Italia. Jene Partie gegen Inter könnte auch zu einem letzten Highlight für Dybala im Juve-Trikot avancieren.

Bei den Fans der alten Dame kommt bereits Wehmut über den baldigen Abgang des Gauchos auf. Erst recht, wenn sie sehen, was er in Zukunft gemeinsam mit Vlahovic in der Offensive kreieren könnte.

