Juve-Fans feiern Paul Pogba nach Comeback

Das Torino-Derby endete für Juventus und Paul Pogba ganz nach Wunsch.

Der französische Mittelfeldspieler lief zum ersten Mal überhaupt seit seiner Rückkehr zur alten Dame in einem Pflichtspiel für diese auf. Der Jubel bei seiner Einwechslung in der 68. Minute war gross. Wegen Knieproblemen konnte Pogba 315 Tage in keinem Ernstkampf mehr mittun. Jetzt ist er endlich wieder fit und steht Juventus in der Schlussphase der Saison zur Verfügung.

Trotz 15 Punkten Abzug durch den italienischen Fussballverband belegt Juve nach dem 4:2-Sieg gegen Torino bereits wieder den 7. Tabellenplatz.

psc 1 März, 2023 09:16