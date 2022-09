Juve forciert Verlängerung mit Danilo

Danilo ist auch in dieser Saison bei Juventus Turin ein wichtiges Puzzlestück. Deshalb soll der Vertrag des Routiniers schnellstmöglich verlängert werden.

Juventus Turin will offenbar die Vertragsverlängerung mit Danilo abschliessen. Wie der «Corriere Torino» berichtet, will der italienische Rekordmeister beim 31-Jährigen kein Risiko eingehen und ihn so schnell wie möglich langfristig binden. Danilos Vertrag ist noch bis 2024 gültig.

Danilo schnürt seit 2019 seine Fussballschuhe für die Alte Dame, damals kam er für etwa 40 Millionen Euro von Manchester City. In der aktuellen Saison spielte er acht von neun Pflichtspielen über 90 Minuten durch.

aoe 24 September, 2022 11:33