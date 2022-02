Juve hat einen neuen Plan mit Dybala & Morata

Hinter der langfristigen Zukunft der beiden Torjäger Paulo Dybala und Alvaro Morata bei Juventus stehen immer mehr Fragezeichen.

Der amtierende Trainer Massimiliano Allegri setzt zurzeit voll auf das Duo und würde dies gerne auch in Zukunft tun. Inzwischen gibt es aber immer mehr Zweifel, ob dies tatsächlich geschehen wird. Italienischen Medienberichten zufolge wurde man sich in mehreren Verhandlungsrunden mit Dybala noch immer nicht einig über eine Vertragsverlängerung. Juve bot demnach 8 Mio. Euro Jahressalär plus Boni. Der 28-jährige Argentinier hat aber nicht angenommen. Inzwischen soll die Offerte sogar zurückgezogen worden sein. Im Sommer könnte Dybala ablösefrei wechseln. Interessenten gibt es, darunter ausgerechnet Ligakonkurrent Inter Mailand.

Bei Morata müsste Juve für eine definitive Übernahme von Atlético eine Kaufoption ziehen. Dafür sind allerdings 35 Mio. Euro notwendig. Juve will für den 29-jährigen Spanier aber maximal 15 Mio. Euro investieren.

Für den Angreifer gibt es auch andere Optionen. Im Winter bemühte sich Barça um ihn, auch Arsenal wird als Interessent gehandelt.

Ob Dybala und Morata in der kommenden Saison noch das Trikot von Juve tragen werden, ist also fraglich.

psc 20 Februar, 2022 11:52