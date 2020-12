Juve-Präsident Agnelli macht Paulo Dybala Druck

Schon seit mehreren Monaten befinden sich Paulo Dybala und Juventus in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Klubpräsident Andrea Agnelli macht nun öffentlich Druck.

Der 45-Jährige scheint angesichts der ausbleibenden Unterschrift des Torjägers langsam die Geduld zu verlieren. “Er hat bereits eine Offerte erhalten, die ihn zu einem der 20 bestbezahlten Spieler in Europa macht. Wir erwarten geduldig eine Antwort. Auch auf dem Feld warten wir darauf. Sein Ziel ist es einer der 5 weltbesten zu sein und wir wollen ihn dabei unterstützen. Er ist es zurzeit noch nicht und er weiss dies”, so die Ansage Agnellis. Dybala kommt in dieser Saison noch nicht wie gewünscht in Fahrt. In 12 Spielen ist ihm erst ein Treffer gelungen.

Sein Vertrag in Turin läuft bis 2022. Offenbar stellt er in den Verhandlungen Gehaltsforderungen, die die alte Dame so zurzeit nicht erfüllen will.

psc 15 Dezember, 2020 10:06