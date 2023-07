Juve-Profi Arthur steht vor ligainternem Wechsel

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur Melo ist nach einem verpatzten Jahr beim FC Liverpool vorerst zu Juventus zurückgekehrt. Dort könnte er sich aber in Bälde in Richtung eines Serie A-Konkurrenten verabschieden.

Die AC Fiorentina scheint sich die Dienste am 26-jährigen Spielmacher sichern zu wollen. Arthur stiess im Sommer 2020 im Tausch für Miralem Pjanic von Barça zu Juve, konnte sich da aber nie wirklich durchsetzen. Trotz Vertrag bis 2025 scheint sein Abgang in diesem Sommer so gut wie sicher. Laut Fabrizio Romano ist ein Wechsel zur Fiorentina möglich.

Die Toskaner beschäftigen sich jedenfalls mit Arthur, auch wenn sie noch keine konkreten Schritte für einen Transfer eingeleitet haben.

psc 14 Juli, 2023 16:45