Juve-Sportdirektor Paratici über möglichen Ronaldo-Verkauf

Kann sich Juventus Turin kommende Saison noch einen 36-Jährigen leisten, der 31 Millionen Euro an Gehalt pro Saison erhält? Diese Frage beantwortet mit Fabio Paratici der Sportdirektor der Italiener.

Gerüchte um einen möglichen Abgang von Cristiano Ronaldo weg von Juventus Turin halten weiter an. Es wird spekuliert, der Portugiese forciere einen Vereinswechsel. Ebenso wäre der italienische Rekordmeister wohl froh, CR7 von der Gehaltsliste zu streichen.

Ohne Ronaldo, der ausfiel, verlor Juventus am Sonntag mit 0:1 in der Serie gegen Atalanta Bergamo. Und genau im Anschluss daran sah sich Fabio Paratici im Interview mit “Sky Sport Italia” mit einer besonderen Frage konfrontiert: Kann sich die ‘Alte Dame’ nächste Saison noch einen 36-Jährigen leisten, der 31 Millionen Euro verdient?

Parataxis Antwort: “Cristiano ist nicht nur ein Fussballer und ein Sportler, sondern auch eine Persönlichkeit von hohem Niveau, was sich auch in seinem Gehalt widerspiegelt. Einige Recherchen zeigen, dass er die bekannteste Person der Welt ist. Sein Fall ist anders als andere.” Klingt, als würden die Italiener doch noch an ihrem Starspieler festhalten wollen. Eine finale Entscheidung soll wohl zum Saisonende getroffen werden.

adk 18 April, 2021 17:21