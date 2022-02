Juve-Stürmer Douglas Costa setzt Karriere in der MLS fort

Der brasilianische Flügelstürmer Douglas Costa wird in diesem Jahr in der Major League Soccer auflaufen.

Was sich bereits seit Tagen abzeichnet, steht nun vor dem Vollzug. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass sich Douglas Costa für das Angebot von Los Angeles Galaxy entschieden hat. Der 31-jährige Angreifer wird zunächst sechs Monate von Juventus ausgeliehen. Er soll aber gleich für zwei Jahre unterschreiben. Sein aktueller Vertrag in Turin läuft noch bis 2023. Derzeit ist der Flügelflitzer noch an Grêmio Porto Alegre ausgeliehen, nach dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse verlässt er den Klub nun allerdings.

Flamengo hatte sich ebenfalls um den 31-fachen Nationalspieler bemüht. Dieser will aber in die USA und soll am Sonntag in Los Angeles ankommen.

psc 3 Februar, 2022 17:41