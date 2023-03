Juve-Stürmer Federico Chiesa fällt wohl gegen Freiburg aus

Juventus muss im Rückspiel des Europa League-Achtelfinals wohl auf Federico Chiesa verzichten.

Der 25-Jährige plagt sich mit muskulären Beschwerden herum, die im Hinspiel in der vergangenen Woche auftraten. Wie Gianluca di Marzio berichtet, trainierte Chiesa am Dienstag nicht mit der Mannschaft, sondern individuell. Dass Chiesa rechtzeitig bis am Donnerstagabend fit wird, ist fraglich.

Juve verteidigt in Freiburg einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

psc 14 März, 2023 17:40