Juve: Verhandlungen mit Dybala stocken

Juventus Turin hofft auf die zeitnahe Vertragsverlängerung mit Paulo Dybala (26). Die Verhandlungen darüber sollen sich allerdings festgefahren haben.

In der Öffentlichkeit hatten sich die Verantwortlichen von Juventus Turin – was eine Vertragsverlängerung mit Paulo Dybala betrifft – stets optimistisch gezeigt. Offenbar ist es in den letzten Wochen kein einziges Mal zu Gesprächen gekommen.

Vor mehr als einem Monat soll Dybalas Berater Jorge Antun in Turin eingetroffen sein, um dort über die Vertragsverlängerung zu beraten. Laut “Tuttosport” wird Antun demnächst nach Argentinien zurückkehren – und zwar ohne sich mit Fabio Paratici ausgetauscht zu haben.

Dem Juve-Sportidrektor soll sich aufgrund der Corona-Infektion von Weston McKennie keine Gelegenheit geboten haben, ein Treffen mit Antun zu vereinbaren. Dybalas Verlängerung steht somit weiterhin in der Schwebe.

Diese soll sich ohnehin schwierig gestalten, weil der Angreifer angeblich eine Verdoppelung seiner Bezüge fordert. Momentan wird Dybala mit sieben Millionen Euro alimentiert.

aoe 31 Oktober, 2020 12:13