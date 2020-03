Abwehrspieler Daniele Rugani wurde positiv auf das Virus getestet. Mannschaft, Staffmitglieder und weitere Personen im und um den Verein halten sich derzeit zu Hause ab und meiden den Kontakt mit anderen Menschen, wie es die Vorgaben beim Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sind.

Die nächsten Spiele von Juve in der Serie A und der Champions League wurden bereits abgesagt. Ob und wann die Turiner in dieser Spielzeit wieder eingreifen, ist ungewiss.

Auch Juve-Präsident Andrea Agnelli meldet sich zu Wort:

In such a delicate moment, we want to make our contribution. Donate together with Juventus ➡️ https://t.co/94eZuoUWG2#LiveAhead pic.twitter.com/f8YMSmbXrj

— JuventusFC (@juventusfcen) March 12, 2020