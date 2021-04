Noch hat Gianluigi Donnarumma beim AC Mailand kein neues Arbeitspapier unterschrieben, weshalb immer mehr darauf hin deutet, dass der Nationaltorhüter Italiens die Mailänder zum Saisonende verlassen dürfte.

Laut Angaben von “Sport1”-Reporter Patrick Berger hat sich Milan die Dienste von OSC Lilles Keeper Mike Maignan gesichert, für den demnach 15 Millionen Euro Ablöse nach Frankreich fliessen. Dabei hätten die Mailänder bereits vorgesorgt und sich für den Abgang von Donnarumma gerüstet. Letzterer soll bei Juventus Turin hoch im Kurs stehen, das gleichzeitig in der Pole-Positionen liege. Bei den Turinern wiederum könnte Wojciech Szczęsny den Verein verlassen. Ebenfalls unsicher ist die Zukunft von Routinier Gianluigi Buffon.

