Laut “Sportitalia” haben sich die Turiner mit der AC Fiorentina über einen Wechsel des 23-jährigen Torjägers geeinigt. Chiesa wird demnach zunächst für eine Saison an Juve ausgeliehen. Danach muss der italienische Meister den Nationalspieler für 50 Mio. Euro fix übernehmen.

Sollte der Deal klappen, gelingt Juve ein echter Transfercoup. Cheisa figuriert seit längerem auf der Wunschliste des Serie A-Krösus und könnte bei den Turinern dank seines jungen Alters sogar eine Ära prägen.

🚨 Juventus and Fiorentina have verbally agreed a deal for Federico Chiesa. The Italian will initially join on loan, with an obligation to buy for €50m. [SportItalia]— JuveFC (@juvefcdotcom) September 30, 2020