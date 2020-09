Wegen Coronakrise: Juventus macht hohen Verlust

Juventus setzt die Coronakrise heftig zu. Die Turiner müssen offenbar für das vergangene Geschäftsfjahr mit Ende am 30. Juni einen Verlust in Höhe von 69 Mio. Euro kommunizieren.

Dies berichtet die italienische Zeitung “Sole 24 Ore”. Trotz Spielertransfers mit Einnahmen in Höhe von 157,5 Mio. Euro kann der Serienmeister tiefrote Zahlen nicht verhindern. Die Bilanz muss vom Juve-Aufsichtsrat am 18. September genehmigt werden.

Zwischen Januar und Juni 2020 häufte Juve demnach Verlust in Höhe von 19 Mio. Euro an. Ausschlaggebend für das schwache Jahresergebnis waren vor allem die Coronakrise und das führe Aus in der Champions League. Juve legt bereits zum dritten Mal in Folge eine negative Bilanz vor.

psc 4 September, 2020 15:29