Nachdem die Turiner finanziell eher bescheiden eingestiegen sind, werden sie in dieser Woche laut “Sky Italia” ein letztes Angebot für den italienischen Nationalspieler von Sassuolo abgeben. Das Gesamtvolumen des Deals soll sich auf 35 Millionen Euro belaufen. Das ist jene Summe, die Sassuolo für einen Verkauf von Beginn weg in Aussicht gestellt hat. Locatelli hat seine Entscheidung längst getroffen: Er will unbedingt nach Turin und soll sich mit der alten Dame auch schon über einen Mehrjahresvertrag geeinigt haben.

Juventus are ready to submit their final bid to Sassuolo in order to sign Manuel Locatelli this week. The agreement is set to be reached for €35m – deal structure still not completed, final details. ⚪️⚫️🇮🇹 #Juve @SkySport

Arsenal out of the race – Locatelli only wants Juventus.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2021