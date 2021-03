Klartext von Pavel Nedved: “Ronaldo & Pirlo bleiben zu 100 Prozent”

Juves Vize-Präsident Pavel Nedved stellt in einem Interview klar, dass Trainer Andrea Pirlo und Torjäger Cristiano Ronaldo über den Sommer hinaus an Bord bleiben werden.

Bei beiden gab es zuletzt einige Spekulationen über vorzeitige Abgänge, da die Ziele in der Champions League und auch in der Meisterschaft in dieser Saison bislang nicht erfüllt wurden. Nedved hält im Gespräch mit “DAZN Italia” aber klar, dass man in der Klubführung weiterhin an Pirlo und Ronaldo festhalten will.

Zum Verbleib des auf diese Saison hin verpflichteten Coach, sagt der Tscheche: “Pirlo ist und bleibt Trainer von Juventus, 100 %. Wir haben ein Projekt angefangen und wussten, dass es Schwierigkeiten geben kann. Das war alles abzusehen. Wir haben einen neuen Trainer und er hat alles, um ein grosser Trainer zu werden. Nach sechs Monaten schon ein komplettes Fazit zu ziehen, ist schwierig.”

Und auch Ronaldo, der noch über einen Vertrag bis Sommer 2022 verfügt, soll im Sommer nicht wechseln: “Seine Zahlen und das was er macht in Frage zu stellen, ist nicht richtig. Ronaldo ist für mich absolut unantastbar. Und er hat hier Vertrag bis zum 30. Juni 2022, den wird er erfüllen. Was dann passiert, wird man sehen.”

Angeblich würde CR7 eine Rückkehr zu Real Madrid zumindest in Betracht ziehen, falls er aus Spanien entsprechende Signale erhält. Nach Saisonende wird er sich mit Berater Jorge Mendes und der Juve-Klubführung zusammensetzen, um über die Zukunft zu befinden.

