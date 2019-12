Lazio besiegt Juve in der Supercoppa

Grosse Überraschung in der Supercoppa Italiana: Lazio besiegt das favorisierte Juventus mit 3:1.

Im saudischen Riad küren sich die Römer somit zum Sieg und gewinnen ihren ersten Titel der Saison. Siegtorschütze ist der bosnisch-schweizerische Captain Senad Lulic, der in der 73. Minute auf äusserst sehenswerte Art und Weise trifft:

Zuvor bringt Luis Alberto (16.) Lazio bereits in Führung. Paulo Dybala (45.) gleicht zwischenzeitlich aus. In der Nachspielzeit macht Danilo Cataldi mit einem direkt verwandelten Freistoss alles klar und lässt die Römer in Jubelstürme ausbrechen. Der Underdog besiegte Juve in der Supercoppa bereits vor zwei Jahren.

psc 22 Dezember, 2019 19:44