McKennie reist für den Medizincheck nach England

Am Sonntag hat Weston McKennie Turin verlassen, um nach England zu reisen. Bei Leeds United steht für den Mittelfeldspieler der Medizincheck an, ehe der Kontrakt unterschrieben werden kann. Leeds wird den 24-Jährigen für den Rest der Saison mit Kaufoption ausleihen.

#McKennie lascia Torino e vola in direzione Leeds // McKennie has left Turin, he’s now flying to Leeds ✈️🇬🇧 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/z243Sz66EF

— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 29, 2023