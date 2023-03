Moise Kean kassiert Busse nach Blitz-Rot

Hinter der Zukunft von Stürmer Moise Kean stehen nach seinem Blitz-Rot bei der 0:1-Niederlage gegen die AS Roma einige Fragezeichen.

Laut einem Bericht der «Gazzetta dello Sport» wird der 23-jährige Angreifer voraussichtlich mit einer Busse in Höhe von 20.000 bis 25.000 Euro belegt. Kean wurde am Sonntag vom Unparteiischen nach einem Tritt gegen Gianluca Mancini gerade einmal 31 Sekunden nach seiner Einwechslung wieder vom Platz gestellt. Juve-Coach Massimiliano Allegri kündigte die interne Strafe gegen den 23-Jährigen bereits an.

Kean hat auch ansonsten schlechte Karten: Er ist im Angriff nicht gesetzt und bis im Sommer weiterhin «nur» von Everton ausgeliehen. Die Chancen, dass er den Verein wieder verlassen muss, sind durch seine dumme Aktion gestiegen.

psc 7 März, 2023 09:48