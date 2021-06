Morata bestätigt Zukunftsgespräche mit Juventus

Der von Atlético Madrid an Juventus Turin verliehene Alvaro Morata äussert sich zu seiner Zukunft.

Juventus Turin hat Alvaro Morata offiziell noch bis zum 30. Juni von Atlético ausgeliehen. Für 10 Millionen Euro soll die Leihe um ein Jahr verlängert werden können. Alternativ kann eine Kaufoption in Höhe von 45 Millionen Euro aktiviert werden, um den Stürmer direkt festzuverpflichten. Sollte letztere Option erst 2022 erfolgen, wären es noch 35 Millionen Euro.

In einem Interview mit der “AS” sagte Morata nun zu seiner Zukunft: “Sie haben mich diese Woche von Juve angerufen und ich habe bereits mit dem Sportdirektor gesprochen. Bis die Dinge offiziell sind, kann man nichts sagen.” In der abgelaufenen Saison lief der 28-Jährige in 44 Pflichtspielen für die ‘Bianconeri’ auf und erzielte dabei 20 Tore.

