Paul Pogba steht bei Juve unmittelbar vor dem Comeback

Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause steht Paul Pogba bei Juventus kurz vor seinem Comeback.

Trainer Massimliano Allegri kündigt am Montag an, den 29-Jährigen demnächst wieder einzusetzen. Bereits für das Derby gegen den FC Torino am Dienstag ist der Mittelfeldspieler demnach ein Thema. «Pogba geht es viel besser. Bei Bedarf werden wir ihn einige Zeit lang einsetzen», so der Turiner Coach.

Pogba trainiert bei Juve seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft. Noch hat er seit seiner Rückkehr von Manchester United im Sommer kein Pflichtspiel für die alte Dame bestritten, da er nach einer Knieverletzung eine Operation benötigte. Nun ist er endlich wieder ready.

psc 27 Februar, 2023 17:49