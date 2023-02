Paulo Dybala droht wegen Juve-Finanzskandal eine einmonatige Sperre

Nicht nur Juventus, sondern auch einige (Ex-)Spieler sind in den Finanzskandal rund um die Turiner involviert. Paulo Dybala droht deshalb sogar eine einmonatige Sperre.

Der 29-jährige Argentinier zählte zu den Profis, die während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf vier Monatslöhne verzichtet hat – angeblich. Die italienische Finanzaufsicht wirft dem Verein und den Spielern vor, dass Teile dieser Löhne dann doch ausgezahlt wurden – ohne diese in den Bilanzen zu deklarieren. Bei Dybala geht es laut «La Repubblica» um die Summe von 3 Mio. Euro, die er später doch noch kassiert haben soll.

Angeblich wurde Dybala in dieser Woche in Rom zum zweiten Mal verhört. Wird er für schuldig befunden, droht ihm in Italien eine einmonatige Sperre.

