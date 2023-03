Paulo Dybala fordert weiterhin Geld von Juventus

Paulo Dybala fordert von seinem Ex-Klub Juventus offenbar eine vertraglich garantierte, aber bislang nicht eingetroffene Zahlung in Höhe von 3,7 Mio. Euro.

Dieses Geld steht ihm noch zu, meint der 29-jährige Argentinier. Juve hatte sich während der Corona-Pandemie mit den Spielern auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Die Zahlungen sollten aber nur ausgesetzt und später getätigt worden. Dies ist noch nicht geschehen. Durch dieses Vorgehen wurden auch Bilanzen geschönt, was dem Verein nun zum Verhängnis wird, da die Steuerbehörden aktiv geworden sind.

Dybala wechselte im vergangenen Sommer nach sieben Jahren bei Juve ablösefrei zur AS Roma. Sollten die Turiner die genannten 3,7 Mio. Euro bis Ende April nicht zahlen, will Dybala über seinen Anwalt aktiv werden. Allerdings will er nach eigener Aussage eine Klage gegenüber seinem Ex-Verein verhindern.

psc 3 März, 2023 11:14