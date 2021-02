Paulo Dybala lässt Knie von Spezialist untersuchen

Juve-Stürmer Paulo Dybala hat seit längerer Zeit Probleme mit seinem Knie. Jetzt lässt er sich von einem angesehenen Spezialisten in Barcelona untersuchen.

Medienberichten zufolge reist der argentinische Torjäger nach Barcelona, um sich in Obhut von Ramon Cugat zu begeben. Dieser hat in der Vergangenheit schon diverse Knies von Fussballprofis untersucht und auch operiert. Ob sich auch Dybala einem Eingriff unterziehen wird, ist noch offen.

Der 26-Jährige hat schon länger Probleme mit dem Knie und fiel deshalb seit Mitte Januar aus. Fortschritte sind keine erkennbar. Am Mittwoch hat er sich deshalb gemeinsam mit einem Juve-Arzt in einen Flieger gesetzt und ist in die katalanische Metropole geflogen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kürze vorliegen und über die weitere Behandlung entscheiden.

psc 24 Februar, 2021 19:07