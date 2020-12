Paulo Dybala spricht über seine Zukunftspläne

Juve-Stürmer hat eindeutige Absichten, was seine sportliche Zukunft angeht.

Sportdirektor Fabio Paratici kündigte in dieser Woche baldige Vertragsgespräche mit dem 27-jährigen Argentinier an. Dies ist ganz im Sinne von Dybala, wie er nun in einem Interview auf der Webseite des Vereins betont: “Was ich für meine Zukunft will? Natürlich mit Juventus die Champions League gewinnen. Als Juve mir angeboten hat, die Nummer zehn zu tragen, war ich sehr glücklich und stolz. Ich hoffe, dass ich dieser Nummer und dem Wappen auf meiner Brust Ehre machen kann. Das ist das Wichtigste.”

Der Torjäger will weiterhin für die alte Dame auflaufen. Dort läuft sein Vertrag 2022 aus. Schon bald könnte die Vertragsverlängerung eingetütet werden.

psc 18 Dezember, 2020 15:29