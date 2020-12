Pirlo: “Juventus ist nun auf dem richtigen Weg”

Juventus Turin siegt am Samstagabend mit 4:0 gegen Parma und hat laut Trainer Andrea Pirlo endlich den richtigen Weg eingeschlagen. Das sagt der Coach der Turiner zum Sieg.

“Das ist genau das Juventus, das ich sehen will”, teilte Andrea Pirlo im Anschluss an den Erfolg in Parma “DAZN” mit. “Langsam aber sicher kommen wir dort hin, wo wir alle hinwollen – nicht nur ich”, so der Weltmeister von 2006, der betonte: “Die Spieler kommen in den Spirit und verbessern sich von Spiel zu Spiel.”

Pirlo weiter: “Wir sind uns jetzt bewusst, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir diese Einstellung in jedem Spiel haben werden, egal ob wir gegen Parma oder Barcelona spielen. Wir müssen hoch pressen, aggressiv sein und den Ball zurückgewinnen, damit wir das Spiel kontrollieren können.” Für Juventus trafen Dejan Kulusevski (23.), Cristiano Ronaldo per Doppelpack (26. und 48.) und Alvaro Morata (85.).

adk 20 Dezember, 2020 11:07