Raoul Bellanova soll Juve verstärken

Juventus Turin möchte seinen Kader verjüngen, dazu gehört auch die Rechtsverteidiger-Position. Raoul Bellanova könnte den Posten ab der kommenden Saison übernehmen.

Bei Raoul Bellanova (21) geht das Interesse an Juventus Turin offenbar über das lose Beobachten hinaus. Wie das Portal “Calciomercato.com” berichtet, möchte die Alte Dame den rechten Flügelverteidiger zur kommenden Saison unter Vertrag nehmen. Als Ablöse wird eine Summe zwischen acht und neun Millionen Euro genannt.

Die Turiner Mission würde sich aber durchaus kompliziert gestalten. Bellanova ist noch bis Ende Saison von Girondins Bordeaux an Cagliari Calcio ausgeliehen, das eine Kaufoption in Höhe von gerade mal 700.000 Euro besitzt. Bellanova liefert beim sardischen Klub vorzügliche Leistungen ab und ist dort wie auch in der italienischen U21-Auswahl gesetzt.

aoe 9 April, 2022 15:27