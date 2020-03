Ronaldo äussert sich zu seiner Zukunft

Cristiano Ronaldo hat verraten, dass er keinerlei Pläne hat, Juventus Turin in naher Zukunft zu verlassen.

Bis Juni 2022 ist Cristiano Ronaldo noch an Juventus Turin gebunden. Dass der Portugiese die Bianconeri in naher Zukunft verlassen könnte, scheint aktuell unwahrscheinlich. “Ich bin glücklich”, erklärte der 35 Jahre alte Angreifer im Interivew mit “Sky Sports News”. “Ich bin beim besten Klub in Italien und habe dort die besten Spieler um mich rum.”

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach CR7 schon bald bei David Beckhams Inter Miami anheuern könnte. Bis es tatsächlich so weit kommen könnte, wird wohl aber noch etwas Zeit vergehen.

adk 1 März, 2020 16:52