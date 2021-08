Schock: Ronaldo bricht Juve-Training wegen Armverletzung ab

Cristiano Ronaldo muss die Trainingseinheit bei Juventus am Mittwoch vorzeitig abbrechen.

Der Stürmerstar verletzt sich am rechten Arm. Aufnahmen zeigen, wie er vom Trainingsplatz schlendert. Wie gravierend die Blessur ist, müssen Untersuchungen zeigen, die nun durchgeführt werden. Juven trifft am Samstagabend im zweiten Ligaspiel der Saison auf den FC Empoli. Ob Ronaldo dabei ist, muss sich in den kommenden Tagen weisen.

psc 25 August, 2021 13:32